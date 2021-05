Pati Chapoy pelea con usuarios de Twitter por defender su entrevista a Enrique Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO.- Pati Chapoy se enfrentó a todo el odio de Internet luego de que entrevistara y defendiera a Enrique Guzmán.

La periodista de Tv Azteca levantó polémica por volver a entrevistar al intérprete de “La Plaga” y además, asegurar que a través de “Ventaneando” se encargará de limpiar su nombre, tras ser acusado de abusar sexualmente de Frida Sofía cuando era una niña.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

A partir de hoy en #Ventaneando, Enrique Guzmán emprende una feroz batalla para limpiar su nombre caiga quien caiga”, tuiteó la conductora.

A partir de hoy en @VentaneandoUno @enriqueguzman emprende una feroz batalla para limpiar su nombre CAIGA quien CAIGA. — Pati Chapoy (@ChapoyPati) May 18, 2021

Esto desató un sin fin de críticas en contra suya, pues cientos de internautas criticaron que defendiera a un presunto abusador sexual.

"Qué pena que una periodista de tu talla, se preste para lavar la imagen de este personaje tan nefasto, ya no estamos en el siglo pasado que todo lo que decían en tv lo creíamos ciegamente porque no había quien los cuestionara", señaló un usuario.

“Me gustaba ver ese programa pero ahora ya no. Me decepcionan, no manejan bien esos temas, les falta mucho en cuestiones de violencia sexual, solo porque Frida dio entrevista a otro medio no por eso la deben de señalar de mentir”, publicó una internauta.

“No se esperaba menos de la encubridora de violadores número uno de México: Andrés Roemer, Enrique Guzmán y Sergio Andrade, este último su pareja y el motivo por el cuál destruyó a @GloriaTrevi quien le tiene preparada una demanda que la va a dejar hasta sin calzones. Vieja bruja”, publicó otro más.

#SoyUnSurvivor Aja...



Con Pati Chapoy y EnriqueGuzmán difamando a una mujer que su único delito fue haber tenido una "mamá"

que se droga 24/7,

vaya si FridaSofia ha sobrevivido a ése infierno que la obligaron a vivir y a callar.#YoSiTeCreo

FRIDA SOFÍA — Mx444 (@AyotxiVive) May 20, 2021

Va a hable de su relación con Sergio Andriode, va a seguir defendiendo lo indefendible, va a seguir robando notas de YT y Ponerlas como explosivas? Seguirá cobrándo a los youtobers por publicar material que no es de su programa? No decían ahí, el que no cae resbala? — La señito de 40. (@Oldschoolmomy) May 19, 2021 No se esperaba menos de la encubridora de violadores número uno de México: Andrés Roemer, Enrique Guzmán y Sergio Andrade, este último su pareja y el motivo por el cuál destruyó a @GloriaTrevi quien le tiene preparada una demanda que la va a dejar hasta sin calzones. Vieja bruja. — RevSprtn (@RevSprtn) May 18, 2021

PATI CHAPOY SE DEFIENDE

Fiel a su estilo, Pati Chapoy respondió algunos de los tuits donde la acusaban de “encubrir violadores” y defendió su postura.

Viendo a las personas que admiras, dejas ver el tipo de persona un eres... saludos. https://t.co/XnLugp4Znj — Pati Chapoy (@ChapoyPati) May 18, 2021

“Primero infórmate en Ventaneando y luego cuestionas”, le contestó a un usuario de Twitter.

“Ay, bájale dos deditos a tu ira”, le pidió a una internauta.

Ay bájale dos deditos a tu ira. https://t.co/v6gDHO5co2 — Pati Chapoy (@ChapoyPati) May 18, 2021

Hasta el momento se desconoce si Enrique Guzmán ofrecerá más entrevistas a “Ventaneando”. Lo más reciente que dijo en la emisión fue que Frida Sofía golpeó a su madre Alejandra Guzmán contra la banqueta en una ocasión.

"La cantidad de golpes que le dio contra la banqueta hasta que llegó la policía... Esa fue la última vez que le pegó a su mamá. No estaba yo, pero estaba mi hijo. (…) La agarraba de los pelos y le golpeaba la cara contra la banqueta, hasta que llegó la policía a detener el evento", aseguró el cantante.