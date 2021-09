¡No quiere bajas calificaciones! Lyn May renuncia a “Quiero Cantar”

MÉXICO.- Además de divertidas presentaciones y concursantes que demuestran luchar por quedarse en el concurso del programa matutino, ahora también hay grandes sorpresas por polémicas, pues una integrante decidió renunciar a “¡Quiero Cantar!”.

Lyn May abandonaría el reality de Venga la Alegría después de asegurar que los jueces siempre la recibían con duras críticas en cada una de sus participaciones. Fue durante la emisión de este miércoles que la bailarina exótica expresó su descontento tanto con los jueces como con el programa.

Al terminar su show, May reveló que desea abandonar el certamen porque ya no quería recibir una baja calificación, pues la vedette jamás había participado en un concurso como este y es nueva en esta clase de programas.

Yo no quiero oír calificaciones ya me voy, me estoy despidiendo de ustedes, me estoy despidiendo del programa. Tengo muchos seguidores, las redes están reventando diciéndome cositas bonitas y cosas feas. Es mejor así, despedirse así, ya me voy. Gracias a todos”, expresó Lyn May.