No fue Alex Lora: desmiente versión contra AMLO

MÉXICO.- Hoy la agrupación mexicana informo a través de un comunicado que no tenía conocimiento de la versión de su canción difundida en recientemente. Esto sucedió después de que se hiciera viral una reinterpretación del tema "Todo me sale mal", de El Tri, en voz del cantante Christian Ahumada. En ella, cambió la letra para hacer sátira de la situación política, en particular sobre AMLO.

Apoyados en una aclaración que hizo el propio intérprete en Twitter, la banda liderada por el compositor Alex Lora señaló una violación a los derechos de autor y se deslindó de la responsabilidad sobre la composición. El grupo desplegó un comunicado en el que se lee lo siguiente:

"El día de ayer se hizo viral la rola 'Todo me sale mal', de la autoría de Alex Lora, interpretada por el imitador Christian Ahumada, mejor conocido como ´El Duende´, quien por decisión propia cambió la letra de la canción pasando por alto los derechos de autor".

El boletín también está avalado por Producciones Lora, la empresa que preside el intérprete de "Las piedras rodantes". El controversial tema fue exhibido en radio durante el programa de Carlos Loret de Mola, llamado Así las Cosas.

"Dicho personaje, utilizó la obra y nombre de Alex Lora con pleno conocimiento de que es una figura pública que goza de gran popularidad, con lo cual lograría llamar la atención de mucha gente", afirma el documento.

Tal y como había informado el Duende, esta canción es parte de su imitación del rockero, que hace bajo el sobrenombre de Loro. "En las redes sociales ha surgido una gran confusión para los cibernautas con esta imitación de Alex Lora, es el mismo Duende, quien hace la aclaración en su perfil oficial de Twitter @duendepreguntón que es él, el autor e intérprete de dicha versión utilizando la imitación de Lora".

ATENCIÓN



La canción que es viral en las redes sociales de #ELTRI es MÍ IMITACIÓN del gran #AlexLora



OJO

NÓ ES @alexlora_ sino

MÍ IMITACIÓN.



Para que no se ande mal informando. Y qué bueno que les gustó!!!



¡GRACIAS a todos por sus mensajes! Abrazos! — EL DUENDE (@duendepregunton) February 19, 2022

Entre otras cosas en la adaptación se entonan líneas como: "él le echa muchos choros y por eso nada le sale bien" y por esta razón, en Twitter muchos usuarios comentaban frases como "Alex Lora me representa".