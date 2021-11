Niurka reacciona ante salud de Carmen Salinas y olvida las rencillas con la actriz

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la trágica noticia de que Carmen Salinas estaba hospitalizada por un derrame cerebral y que solo un milagro podría hacerla despertar, Niurka Marcos dejó a un lado las rencillas con la actriz, de 82 años de edad, y se unió en oración por su salud.

Fue en la madrugada del pasado 11 de noviembre que la primera actriz Carmen Salinas, fue llevada de emergencia a un hospital de la Ciudad de México debido a un derrame cerebral que sufrió.

Sus familiares indicaron que la estrella de la “Época del Cine de Ficheras” se encontraba en terapia intensiva y con respirador artificial, ya que el daño neurológico que había sufrido era irreversible y solo un milagro podría hacer que despertara.

Decenas de famosos lamentaron la noticia y se unieron en oración por Carmelita Salinas, a quien la producción de la telenovela en la que estaba trabajando, “Mi Fortuna es Amarte”, le realizó una misa virtual para pedir por su pronta recuperación y que llegue ese milagro que tanto necesita.

Pero la que sorprendió en unirse a esta cadena de oraciones para Carmelita fue Niurka Marcos, quien en su momento, fue amiga cercana de la productora, cuando protagonizó la obra musical “Aventurera”, en 2003.

Unamos nuestras oraciones para @carmensalinas_56!”, escribió Niurka en su cuenta de Instagram, lo que causó polémica en redes sociales, por sus antiguos pleitos.

El mensaje de Niurka Marcos fue replicado por "Chisme Nop Like".



¿Cuáles son las rencillas entre Niurka y Carmen Salinas?

En 1997, Carmen Salinas estrenó la obra musical “Aventurera”, en asociación con los productores Guillermo Lowder, Carlos Olmos y Enrique Pineda, y su estreno fue en el Salón Los Ángeles, de la Ciudad de México.

Inicialmente, el papel principal de “Elena Tejero” lo realizaría Itatí Cantoral, pero por cuestiones de trabajo no pudo participar y como segunda opción, Carmen Salinas descubrió a Edith González, a quien consideró como “la mejor aventurera de todas”.

En junio de 2019, Edith González murió de un cáncer de ovario que padecía desde hacía algunos años atrás y al lamentar su muerte, Carmen Salinas aseguró que la recordaría como la mejor de todas las aventureras, lo que hizo explotar a Niurka Marcos, ya que ella se considera la mejor.

"Yo fui la mejor Aventurera, I’m sorry for everybody, esté quien esté y se quede, se vaya, se ponga, se siente, se suba, se baja, y quien quiera verlo. Aunque lo diga la señora Salinas, fui la más perra, y lo voy a seguir diciendo, y no por la muerte de nadie, sino porque es la verdad. Antes de que falleciera lo dije y después de que falleció sigo diciendo lo mismo, porque no soy hipócrita”, expresó Niurka en una rueda de prensa.

Niurka Marcos en la obra "Aventurera", año 2003.

Foto tomada de redes.



Niurka y Carmen Salinas se reconciliaron

Después del escándalo que surgió a raíz de los comentarios de ambas actrices tras la muerte de Edith González, Carmen Salinas fue quien pidió a Niurka “hacer las paces” y dejar a la actriz fallecida que descanse en paz.

“¡Se me murió! Ey, chiquita, Edith está muerta, ya no se puede defender, ya hay que dejar que los muertos descansen. ¡Ya! Tú eres la mejor. Está muerta, entiéndelo, por amor de Jesús; razona, por amor de Dios”, expresó Carmelita en una entrevista.

Posteriormente, ambas actrices anunciaron en redes sociales que habían hablado por teléfono y “limado asperezas”, y culparon a la prensa de querer “amarrar navajas” contra ellas, aunque las declaraciones de ambas fueron más que claras y no fueron obligadas a decir lo que todos escucharon y quedó grabado por las cámaras.

La obra “Aventurera” estuvo vigente por más de dos décadas y otras de las actrices que protagonizaron el famoso musical fueron Itatí Catoral, Paty Navidad, Adriana Fonseca, Yatana, Sabine Moussier, Ninel Conde, Maribel Guardia, Lorena Rojas, Maribel Guardia, Susana González y Malillany Marín.