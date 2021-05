Niurka: Segob podría sancionarla por mostrar los senos en televisión

CIUDAD DE MÉXICO.- El escandaloso topless de Niurka Marcos en plena transmisión de “De Primera Mano” traería graves problemas con la Secretaría de Gobernación.

Luego de que la vedette cubana enseñara los senos en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, para el programa de Imagen Televisión, algunos internautas dijeron que tanto la cadena televisiva como la famosa podrían ser multados por la institución gubernamental.

Pese a todo, la producción reaccionó al instante y logró quitar a cuadro el desnudo de la actriz, aunque algunos sí alcanzaron a verlo y a sacar captura de pantalla para viralizarlo en redes sociales.

Al respecto, Laura Flores, productora de la emisión, dijo que hasta el momento no han recibido ninguna notificación por parte de Segob.

Aún no lo sé. No hemos recibido ninguna notificación, sin embargo me reuní ayer con el equipo jurídico para platicar del tema y adelantarnos a cualquier situación extra que se presente, sin embargo y como sabes, el programa es totalmente en vivo, logramos reaccionar rápidamente y sacar la imagen”, afirmó en una entrevista a Grupo Fórmula.