Niurka le responde a Frida Sofía: "Tu opinión para mí es como un p*do mío"

CIUDAD DE MÉXICO.- Niurka Marcos no dudó en responder a los señalamientos que hizo Frida Sofía en su contra, luego de que la actriz saliera en defensa de la familia Guzmán Pinal y desestimara la versión de la joven con respecto a que su abuelo Enrique Guzmán había abusado de ella cuando tenía 5 años de edad.

Después de que Frida asegurara que Niurka buscaba fama a través del escándalo que atraviesan los Guzmán, la cubana no dudó en defenderse con uñas y dientes.

"(Frida Sofía) viene de una dinastía extraordinaria, maravillosa, que se posisionó el medio del espectáculo y no dejó nada para nadie, la familia, y entonces ¿ella que ha hecho por esa dinastía?... ¿qué ha aportado a esa dinastía?”, opinó Niurka.

De la misma forma, dejó en claro el motivo por el cual no cree en las acusaciones de Frida Sofía en contra de su abuelo.

“Aquí nadie está diciendo si tiene razón o no, yo no me puedo meter en algo, ni nadie, porque toda esa gente que están a favor que dicen ‘Yo sí le creo’, ¿cómo?, a ver ¿qué eres adivino? o ¿qué ped*?, ¿cómo le crees?, ¿eres abogado’, ¿eres psicóloga?... yo no le creo nada, de nada, a tanta histeria, a tanta rabia, a tanta soberbia y tanta desesperación por destruir, eso es lo único que yo veo #DesesperaciónPorDestruir, eso es lo que yo veo”, comentó.

Ante la insistencia de los reporteros sobre lo que Frida dijo de ella, la ex de Juan Osorio únicamente agregó: “Lo que ella diga de mí, a mí no me lastima porque yo soy la reina de esas cosas, entonces su opinión para mi es como un ped* mío”.

Por último, ante los señalamientos de Frida sobre que no le dan miedo las supuestas brujerías de Niurka, la vedette replicó: “dile que si yo la meto en mi caldero la escupe, yo a ella la echo en mi caldero y mi caldero dice ‘no, esa &%$# ya está jod*%&, la escupe’”.