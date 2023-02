Niurka Marcos envía contundente mensaje a Pablo Montero tras acusaciones

Ciudad de México.- Luego de las acusaciones de abuso sexual contra Pablo Montero, Niurka Marcos habló al respecto y dijo que el cantante no es el único culpable.

A pesar de que Montero ya desmintió la situación, la cubana salió en su defensa en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Es picaflor, pero para que haya un hombre picaflor tienen que existir mujeres igual que se presten a eso. A mí Pablo me puede haber pedido la nalg*, no es cierto, pero un ejemplo, me pudo haber pedido la nalg*, pero no, y yo automáticamente le voy a decir ‘soy su madrina, bájale a ese pit*, y relájese un ching* niño pend*jo’”, manifestó la cubana.