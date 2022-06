Pablo Montero está atendiendo su alcoholismo: "Yo siempre me atiendo"

MÉXICO.- En los últimos meses, Pablo Montero se ha convertido en uno de los actores más controversiales de Televisa Univision por los rumores de un supuesto alcoholismo y conductas inapropiadas en el set de filmación de El último rey: el hijo del pueblo, bioserie no autorizada de Vicente Fernández.

El mismo Juan Osorio, productor del drama, declaró que trabajar con Montero fue muy difícil y le recomendó atender su problema con el alcohol para no perder el control de su carrera.

En un encuentro con la prensa, el actor enfrentó estos señalamientos y, además de admitir que sí lucha contra los problemas mencionados, aseguró que ya está tomando medidas para superar su adicción.

Cuando yo tengo algún problema como lo que pueda pasar, diferentes problemas, en este caso lo que me estás preguntando yo siempre me atiendo y trato de hacerlo. Ya estoy ahorita haciéndolo porque tengo mucho trabajo”, comentó a los medios.

Por otra parte, el cantante estalló contra una de las comunicadoras que le preguntó por qué no se había presentado a cantar en el aniversario de un famoso restaurante, ya que hay rumores de que Montero ha incumplido varios compromisos últimamente.

“Permíteme, no me inventes porque estás inventando. Tuve y pregúntale a la persona porque no fui, porque no llenaron los requisitos del rider (técnico), si no hay un rider porque yo traigo 25 músicos y no hay más que diez micrófonos, no puedo presentarme”, aclaró.

Estalló de cansancio

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda el pasado 12 de junio, Montero contó su versión de los hechos relatados por Osorio. El productor dijo que, por irresponsabilidad, Pablo faltó al último día de grabaciones, uno de los más importantes. El actor argumentó que fue por cansancio luego del exceso de trabajo.

“El último día de grabaciones yo venía con una carga muy pesada de trabajo yo no estuve, no me presenté. Era una toma en el estadio Azteca y tenía que ir a hablarlo, contar qué había pasado y pedirle una disculpa de por qué había pasado y por qué si en todo el proyecto estuve tan entregado… Y pues eran jornadas muy fuertes […] reventé el último día, eso es lo que pasó", señaló.