Pablo Montero rompe el silencio sobre denuncia de abuso en su contra

Ciudad de México.- Luego de las acusaciones de abuso sexual en su contra en el estado de Chiapas, Pablo Montero rompió el silencio.

En días pasados se informó que el cantante era acusado por una joven de nombre Ximena en la ciudad de Tapachula y que incluso era buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), así como por la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE).

Ante esto, el también actor, ofreció una entrevista para para el programa Hoy, en la que manifestó su postura y negando tajantemente los hechos por los que se le señala.

Pablo Montero.

Pablo Montero desmiente acusaciones

“Es falso, porque la misma Fiscalía emitió un comunicado al día siguiente en su página oficial para desmentir esa publicación, y recalcar que era una mentira”.

Al respecto de lo que sucedió el día que supuestamente se suscitaron los hechos, el también actor manifestó: “Yo no fui a cantar, fui a una reunión que tuve, y salíamos a un lugar […] a mí no me han notificado, ni me han citado a declarar y el más interesado en aclarar esto y en declarar soy yo, para aclarar esta mentira”.

Ante la pregunta directa sobre si conoce a la joven que lo denunció, Pablo confesó: “no, absolutamente no, no la conozco. La verdad te mentiría si te digo que conozco a la persona. Yo fui a un lugar y de repente, pues obviamente me pidieron fotos en la parte donde yo me encontraba, y pienso que una de las personas que estaba ahí [era ella]. También una persona que conozco que declaró que supuestamente yo había llegado a un arreglo con la mujer que me está acusando y eso es totalmente falso”.

Fotos: Agencia México

Habla de la fotografía de su detención

De la misma manera, el artista de 48 años se pronunció al respecto de la fotografía que en las últimas horas circuló en redes sociales donde se aseguraba que el pasado mes de enero había tenido que pagar una falta administrativa tras causar daños y enfrentarse a un empleado de un restaurante ubicado en Puerto Aventuras, Playa del Carmen.

Ahorita van a empezar a sacar cosas que han pasado antes, cosas que si estuvieran mostrando una denuncia o un papel oficial, donde sea cierto, pero están haciendo puros comentarios que son de hace tiempo y entonces ahorita se quieren colgar de esto que está pasando para sacar notas de este tipo”, expuso al respecto.

Finalmente, Pablo Montero reiteró que es inocente y buscará los medios para esclarecer totalmente esta situación en la que se ha visto involucrado. “Yo me quiero concentrar en esto que es delicado, y que el primer interesado en aclararlo soy yo, y por esto estoy aquí dando la cara, que el público sepa que estoy aquí, que vea que quiero aclarar y quiero presentarme lo antes posible para que se aclare”, remató.