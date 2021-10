Niurka Marcos critica a Lyn May por la campaña de botox: "Ella sabe que está fea"

MÉXICO.- El pasado domingo 3 de octubre, la vedette acapulqueña invitó a sus seguidores de Instagram a aplicarse botox junto a ella y el doctor Gama, lo que desató cientos de críticas y hubo internautas que aseguraron que usar la imagen de Lyn May tal vez no fue la mejor opción de la clínica dermatológica.

Sin embargo, hubo alguien que parece haberse molestado más sobre la invitación a los usuarios de hacerse un 'retoque' físico con la promesa de mejorar su estética, y es que Niurka Marcos dejo ver su descontento en una entrevista para Venga la Alegría en donde los reporteros le cuestionaron acerca de la publicidad de May, a lo que la cubana aprovechó la oportunidad para despotricar en contra de la campaña de botox.

El juego de Lyn May es ir contra el tráfico, tú crees que ella no se ha visto en el espejo y sabe que esta fea como la chin** (...). Evidentemente va en contra del tráfico, ella se esta riendo de sí misma y sarcásticamente se está burlando de la gente que le echa bullying”, expresó Marcos.

Por otra parte, aseguró que ella no seguiriía las recomendaciones de la bailarina, pues comentó que prefiere lucir al natural sus arrugas, tal como debería hacer cualquier ser humano, comentó.

Desde hace varios años que ambas famosas protagonizaron fuertes enfrentamientos, y es que cada una quería pelear por ser la mejor vedette. Fue en el 2015 cuando Lyn May aseguró que la cubana le tenía envidia, ya que ella era un ícono del cine de ficheras y tenía una carrera más extensa que incluía varias películas.

Según Marcos y Lyn, habían logrado reconciliarse para llevar una relación menos conflictiva, sin embargo de vez en cuando surgen algunas indirectas que parece ser que el enfrentamiento sigue vigente.

Mientras Niurka fue entrevistada por Venga la Alegría, aseguró que la cantante mexicana no era la mejor vedette, e incluso expresó que su tiempo ya había pasado.

Ella fue fichera en su mejor época, lo que estuvo de moda eran cosas diferentes. Yo soy la mamá de los que tratan ser (vedettes) pero yo no puedo hacer lo mismo que Lyn May, porque las segundas partes no son buenas y yo no soy imitadora de nadie”, declaró Marcos.