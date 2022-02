Ninel Conde invita a Alicia Machado a Unirse a OnlyFans

ESTADOS UNIDOS.- Ninel Conde empezó el mes de febrero con el lanzamiento de su cuenta de OnlyFans, la cual ya había anunciado hace unos meses. La vedette asistió al programa de Telemundo El gordo y la Flaca para hablar a detalle de su plataforma, el costo de la membresía y el contenido que compartirá.

De igual forma, Ninel visitó el set de Despierta América para hablar del mismo tema. Fue en esta visita al programa de espectáculos que la actriz se encontró con Alicia Machado a quien intentó convencer de unirse a la plataforma de contenido exclusivo. La ganadora de La casa de los famosos recibió a Ninel con un abrazo y mucho cariño y por medio de las historias de Instagram de la vedette se puede ver que ambas están cantando "El bombom asesino" y Ninel le dice a Machado: "Miren a esta bella aquí. Qué bonta ella, ¿te vas a venir a OnlyFans conmigo o qué?".

Ante la pregunta de la actriz, la exreina de belleza le responde que sí y afirma que está dispuesta a entrar "con todo" a la plataforma. Finalmente, Machado le dice a Ninel: "te quiero, mamita", a lo que ella responde: "yo a ti". Aunque lo más probable es que todo se trate de una broma por parte de la estrella venezolana, muchos de sus fans ya empezaron a animarla con la idea de hacerse su propia cuenta de OnlyFans.

Por otro lado, Ninel también habló en los programas de su estilo de vida saludable, sus hábitos de ejercicio y aprovechó para promocionar su línea de productos para bajar de peso, los cuales fueron criticados hace algunas semanas porque la vedette los recomendó a niños. Además de que los productos contienen cafeína, la cual puede tener efectos negativos en menores, no está permitido que menores de edad consuman ningún producto para perder peso con fines estéticos.

El OnlyFans de Ninel

Según lo que compartió Ninel, su contenido de Only Fans incluirá momentos íntimos de su vida, como la ropa que usa para dormir, la forma en la que se levanta por las mañanas y otros aspectos de su rutina. Aunque no lo dijo de forma explícita, parece que sus fotografías no serán desnudos totales, pues aclaró que OnlyFans no es solo para este tipo de contenidos. Sin embargo, dijo que sí complacerá a sus fans que a menudo le piden fotos de sus pies.

Ninel ya se tomó dos sesiones de fotos, una de ellas en un yate y otra con un conjunto de lencería rojo con un oso de peluche. La membresía de su cuenta cuesta 20 dólares al mes, es decir, alrededor de 400 pesos mexicanos y está disponible desde el pasado primero de febrero.