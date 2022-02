Alicia Machado rompe en llanto al hablar de la relación de su hija con su padre

Ciudad de México.- La actriz Alicia Machado habló respecto a la relación que mantiene su hija Dinorah con su padre, quien desde hace un tiempo se ha mencionado que es el narcotraficante José Gerarde Álvarez-Vázquez, también conocido como ''El indio''

Machado fue al programa Despierta América y ahí fue cuestionada sobre el cuidado de su hija acerca de los rumores sobre ella, ya que tras la salida del libro ''Emma y las otras señoras del narco'' de Anabel Hernández, se desató una polémica.

En la obra de Anabel hay un capítulo titulado 'Alicia en el país de la cocaína' y en él se indica una supuesta relación que habría mantenido El indio con Alicia Machado de la cual salió Dinorah en el 2008. Conjuntamente, el narco fue puesto en prisión dos años después en el Altiplano.

Alicia rompe en llanto

Por tal motivo, tras preguntarle sobre cómo protege a su única hija de los malos comentarios, Alicia respondió: “No sé cómo se hace eso, yo lo he logrado con la mía… Mi hija es profundamente sabia, yo le agradezco a Dios que me haya mandado una hija como Dinorah, ella ha crecido en esto, ella hoy en día es la que me dice: ‘Ay mamá, por favor, yo sé cómo son las cosas’”.

Sin afirmar al narco señalado como el padre de su hija, Alicia rompió en llanto y dijo:

Voy a aprovechar de decirlo para que me escuche el papá de mi hija… Yo quiero que sepan que mi hija estas últimas dos o tres semanas ha estado bastante deprimida a causa del libro, que cuenta una cantidad de difamaciones de todo el mundo, y ella ha estado un poco triste, pero con una madurez y una fortaleza de decirme: ‘Amo a mi papá por sobre todas las cosas del mundo... Ella recientemente estuvo con sus hermanas en California, porque tiene sus hermanas y ella tiene una familia paterna que la ama y la adora, y la mandé para allá unos días para que estuviera con ellos. Ella me abrazó y me dijo: ‘Mamá, yo sé todo lo que has hecho durante mis 13 años para protegerme de una historia que no es ni tuya, ni mía y no me importa, yo amo a mi papá, lo adoro’”

Finalmente, la artista brindó algunos detalles de lo que ha vivido todos estos años para proteger a la ahora adolescente, destacando que su padre la quiere mucho.



“Él adora a su hija, la ama, ha sufrido muchísimo el no poder estar con ella. Para mí no ha sido fácil protegerla de todo, he tenido que protegerla como una leona. Así que las personas que intentan dañarnos o dañarlo a él por ese lado, le va a costar mucho trabajo porque yo voy a seguir protegiendo esa historia de amor, y esa hija que tengo maravillosa”, concluyó.