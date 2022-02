Ninel Conde niega mantener contacto con Larry Ramos; afirma actuar de buena voluntad con él

La cantante continúa en el ojo del huracán con respecto a la polémica relación amorosa que sostuvo con el empresario Larry Ramos, el cual se encuentra prófugo de las autoridades estadounidenses luego de defraudar a más de 200 personas con varios millones de dólares.



Durante la entrevista que sostuvo con el programa Ventaneando, Ninel Conde negó tener contacto alguno con su ex, destacando que por ahora es lo mejor que le puede suceder.

No, no, no… no, mejor, ¿para qué?, creo que tiene muchas cosas que arreglar primero y Dios dirá”, manifestó la también actriz ante la pregunta sobre si Ramos la había buscado tras su fuga del FBI.

Debido a que en este momento no quiere pronunciarse sobre lo que vivió con el colombiano, Conde prometió que en un futuro romperá el silencio sobre este tema. “En algún momento sí, yo creo que sí, cuando las cosas están tan así, tan de pincitas, es mejor así, pasar (desapercibida) ¿no?”.

Antes de concluir la entrevista, la intérprete conocida como ‘Bombón asesino’ prometió relatar todas sus vivencias en un libro biográfico y recalcó que uno de sus errores fue creer en las palabras de su ex.

“En general con toda mi vida, pero como te repito, estoy esperando el final feliz, porque son situaciones que a veces digo ‘¡Ay, Ninel, solo a ti te pasan esas cosas! Son vivencias […] todas son experiencias y aprendizajes, yo creo que los golpes de la vida, los sufrimientos, los errores, porque de pronto uno puede confiar en alguien que a lo mejor no debiste, o a lo mejor sí, o quién sabe, el tiempo lo dirá, pero uno actúa de buena voluntad, no actúas de ‘ay voy a confiar en este para que después las cosas salgan mal’, no, así es la vida y hay que seguir adelante”, finalizó.