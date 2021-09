Ninel Conde admite que se equivocó con Larry Ramos

Ciudad de México.- Ninel Conde confesó que se encuentra destrozada y admitió que se equivocó en la relación con Larry Ramos.

La cantante se pronunció sobre la situación que vive luego de que su pareja decidiera fugarse del arresto domiciliario en Estados Unidos.

Destacó que lo único que le da fuerza para salir adelante es su regreso a los escenarios con la gira llamada “Dulce renacer”.

“El escenario… cómo poder describir la sensación de estar en ese mágico lugar. De pequeña era mi sueño; pisar esa mágica plataforma llena de adrenalina y amor de ustedes. Jamás imaginé que ese sueño se haría realidad tan pronto; y menos lo que conlleva haber logrado ese sueño. Dejar de tener derecho a mi privacidad... A equivocarme sin ser señalada de una manera dura como si equivocarse no fuera condición de todos los seres humanos. La diferencia es que al ser público parece que se tiene el derecho a ser juzgado incluso en un grado ofensivo, de burla y el invento de historias tipo Netflix que quedan TAN LEJOS DE LA REALIDAD que ningún caso tendría aclarar tanto cuento de vaqueros, como dicen en mi tierra”, manifestó la artista al inicio de su mensaje.

La también actriz aprovechó el momento para subrayar que, a pesar de sus errores, el único que puede juzgarla es Dios, destacando que él es quien le da fuerzas en estos complicados momentos.

Dios me permite volver a los escenarios en estos momentos que si bien estoy rota por dentro y por fuera… me permite sanar y sacar toooooodo en estos shows que serán inolvidables. No quiero imaginar lo que serán estos shows. ¡Si lloro me pasan un tequila! ¡Los espero y los amo!”, manifestó.