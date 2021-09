Larry Ramos: revelan audio que confirmaría las intenciones de fuga de la pareja de Ninel Conde

Ciudad de México.- Posterior a la fuga de Larry Ramos de su arresto domiciliario en Estados Unidos, ha salido a la luz un audio donde el empresario revela sus planes de fuga en caso de ser detenido por las autoridades.

De acuerdo al programa Ventaneando, la pareja de la cantante y actriz siempre tuvo en mente el fugarse y así lo comprobaría un mensaje que envió en diciembre de 2019 a una de las varias personas que defraudó; la exmánager de Alejandra Guzmán, Cinthia Velarde.

Tras admitir su error y confesar que estaba dispuesto a remediarlo, Larry sostuvo las formas que tenía para librarse de esta situación, siendo la primera el huir de la justicia, justo como sucedió.

A mi me gusta siempre pensar los peores escenarios porque creo que ahí si tiene una solución en mi peor escenario, lo demás tiene solución… una es perderme, me pierdo, huyo, nunca me ven la cara, es decir, me desaparezco y que me demanden por estafador, que me pongan en la Interpol, cosa que me dejaría como un eterno preso en mi mente”