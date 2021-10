Nicki Nicole lanza su canción "Sabe" junto a Rauw Alejandro

ARGENTINA.- Durante la tarde del miércoles, Nicki Nicole asombró a sus millones de fans con el lanzamiento de "Sabe", el último adelanto antes del estreno oficial de su segundo disco Parte de mí, el cual se lanzará el próximo 28 de octubre.

Y para sorpresa de varios, su nuevo tema es una colaboración con uno de los artistas que es la sensación del género urbano latino, se trata de Rauw Alejandro, conocido por sus canciones de "Todo de ti", "Cúrame", "Nubes", entre muchas otras.

La letra del nuevo sencillo habla de una ruptura amoroso en la que dos personas se siguen amando, pero reconocen que no están destinados para estar juntos por diferentes circusntancias: "Me gustaría tenerte, frecuente, pero ahora el amor no pasa por mi mente", se escucha en el estribillo.

Para "Sabe", destaca el estilo de Nicki Nicole con una mezcla de R&B, soul, rap y trap, lo que convierte a este hit en una fusión de ritmos para la escena urbana actual. Y fue tanta la fascinación de los seguidores de ambos artistas que la colaboración se volvió tendencia en redes sociales al poco tiempo de estrenarse en Youtube y las otras plataformas digitales.

De momento, la canción junto a Rauw Alejandro supera las 1.8 millones de reproducciones y más de 160 mil Me gusta por parte de los usuarios, quienes expresaron que era todo lo que necesitaban, además de aplaudir a los talentos internacionales por revolucionar el mundo artístico y experimentar en la combinación de ritmos para terminar con grandes temas como "Sabe", el cual ya se encuentra en el puesto 19 de tendencias en música de Youtube.

Lo que más sorprendio a los fans fue el videoclip, pues aparecen los famosos interpretando la canción a cámara en diversos escenarios, y como es común en los últimos clips de la argenrtina, está acompañada de su grupo de bailarines para danzar al ritmo de "Sabe", mientras que el puertorriqueño interpreta la colaboración con algunos de sus movimientos característicos de él.

Nicki Nicole sigue demostrando que está avanzando rápidamente en el mundo artístico y planea seguir sorprendiendo a sus seguidores con otras colaboraciones con Mon Laferte, Dread Mar I, Bizarrap, Mora, Delaossa, Trueno, Ptazeta, Snow Tha Product y Tiago PZK.