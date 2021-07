Nath Campos: criticada por tardar en denunciar violación

Ciudad de México.- Nath Campos reapareció públicamente tras 4 meses de haber denunciado por violación al youtuber Ricardo N, mejor conocido como Rix y quien actualmente vive su proceso legal en prisión.

Durante su arribo a un evento público en la ciudad de México, la influencer fue cuestionada sobre su caso.

''No puedo comentar mucho del asunto legal, pero está en proceso, creo que es algo que toma tiempo y que nunca, ahora sí que nunca se sabe cuánto tiempo, pero no puedo comentar mucho al respecto, pero ahí vamos'' Aseguró.

Respecto a cuál ha sido su experiencia después de haber tomado la decisión de acudir ante las autoridades para exigir justicia, la también cantante comentó.

“Creo que me ha acercado mucho a la realidad que se vive cómo mujer, no solo en este país sino en el mundo. Y sí, muchas historias de muchas personas, muchas mujeres con muchas ganas de hablar, con muchas ganas de levantar la voz, de trabajar sus propios problemas, incluso creo que esa es la parte positiva de todo lo que ha pasado”.

Por otro lado, respecto a las críticas de todos aquellos quienes le cuestionaron haber esperado tanto tiempo para realizar la denuncia del grave delito que se cometió en su contra, Campos aclaró.

Creo que denunciar no es un proceso fácil, creo que la manera en que se llevan las denuncias siempre es difícil. Yo en lo personal pasé un proceso muy duro en la fiscalía el día que denuncié. Yo sinceramente creo que si yo hubiera denunciado el día que me paso no habría podido, creo que sí, emocionalmente habría sido muy fuerte para mí, la verdad es que lo hice en el momento que tenía que hacerlo, cuando estaba preparada para hacerlo y eso me ayudó a que mi proceso en la fiscalía fuera más tranquilo, porque yo tenía más procesada la situación, pero sin duda es un proceso que no es fácil y por eso también se tiene que respetar la decisión de cada quien