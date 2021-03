Nath Campos denuncia a medios que quieren “hacer un circo” con su historia

CIUDAD DE MÉXICO.- Nath Campos decidió romper el silencio luego de que algunos medios de comunicación aseguraran que cobraba grandes cantidades de dinero por dar entrevistas sobre su caso de abuso sexual.

La youtuber escandalizó a la comunidad digital al revelar que fue agredida sexualmente por el influencer Rix, quien se aprovechó de que estaba ebria para atacarla.

Ahora, la joven negó que ella o su agencia de representación cobrasen por las entrevistas a los canales de televisión en México, y además aseguró que hay medios que buscan “hacer un circo” con su historia.

Por medio de sus historias de Instagram, Nath desmintió por completo los rumores de las últimas semanas.

Quiero hablar con ustedes, ahí les va; se ha estado diciendo que yo estoy cobrando; que mi agencia está pidiendo dinero para que yo haga entrevistas en programas sobre esta situación de los últimos meses. Eso es completamente falso”, dijo Nath.

“Siguen saliendo chismes sobre esta situación; yo entiendo que la gente tenga curiosidad, pero honestamente estos chismes de que estoy lucrando con esto me parecen absurdos”.

Nath explicó que fue selectiva con los medios donde ofreció la entrevista, pues busca a quienes sabe que puedan manejar adecuadamente la información, además de no poder dar muchos detalles por el proceso legal que sostiene contra Rix.

“Di entrevistas en algunos lugares donde creemos que el tema se iba a manejar de una manera informativa, de una manera en la que no se iba a hablar específicamente de lo que me ocurrió a mí, porque además estoy en temas legales, entonces tampoco puedo ni quiero dar más detalles de los que ya di. Las cosas que tenía que decir ya las dije”, comentó.

Lo que sí, la joven denunció que algunos canales de televisión abierta intentaron hacer un circo con su historia de abuso, razón por la cual se mostró reacia a hablar con ellos.

“Tuve unos percances con programas de este estilo que no supieron cómo manejar el tema, o que solo lo ven del lado del show, del espectáculo, del morbo y yo no me voy a exponer emocionalmente a esa situación ni psicológicamente. No planeo exponerme a esas preguntas, no tengo nada más que agregar, tengo una plataforma donde me comunico yo directamente con ustedes y si tuviera algo que agregar ya lo hubiera hecho”, expresó la creadora de contenido.