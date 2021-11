Natanael Cano se pasea con tigre en centro comercial

MÉXICO.- El máximo representante de los corridos tumbados, Natanael Cano, ha dado mucho de que hablar en las últimas semanas luego de ser visto en las calles de la Ciudad de México portando armas de fuego.

El sonorense publicó por medio de su cuenta de Instagram los videos donde aparece armado. En el clip se puede apreciar cómo disfrutaba de la música al tiempo que se paseaba por la ciudad. En otro video compartió el sistema de seguridad que se desplegó en torno de su presentación, para que él y su equipo lograran avanzar sin complicaciones, sobre lo que alardeó: “Nosotros movemos anillos de seguridad para poder movernos”.

Esta vez, el cantante usó de nuevo sus redes sociales para compartir uno de sus paseos. En la publicación se le ve montando un tigre mecánico que suelen encontrarse en los centros comerciales, mientra juega con una consola.

En seguida la publicación se llenó de likes y comentarios de los seguidores del cantante. “Qué cute”, “Te amo, Nata”, “Das ternura” y “qué fresco” son algunos de los elogios de sus fans.

Lujoso estilo de vida

En definitiva hay algo de contraste en la escena con el pequeño tigre y la imagen del cantante de corridos que ha sido señalado constantemente por su vida de excesos. En estos momentos, el joven se encuentra disfrutando de unas vacaciones en República Dominicana y por medio de sus redes ha compartido imágenes donde se le ve montado en costosas motocicletas y modelando sus millonarias prendas.

Respecto a las críticas que ha recibido, el joven comenta que no le importa lo que digan de él. Días después de ser visto con armas, citó algunas de las notas que se escribieron en los medios al respecto y señaló que no se hablara sobre el éxito de sus conciertos en la ciudad.

Posteriormente, se enfrascó en un fuerte intercambio de mensajes contra Pepe Aguilar, quien supuestamente criticó sus canciones. “Me cuesta mucho trabajo admirar a un güey que le sepa a un programa de computadora”, señaló Aguilar en su entrevista para el Escorpión Dorado, aunque el cantante no estaba hablando en específico de Cano, sino de la música actual en general que se sirve de la tecnología y no solo de instrumentos musicales.

No podíamos quedarnos con el chisme a medias esto fue lo que que el Natanael Cano dijo sobre Pepe Aguilar �� pic.twitter.com/PDon6kkh4z — Guía Alterna (@GuiaAlterna) May 13, 2020

Sin embargo, el comentario provocó el enojo del joven intérprete, quien le pidió que no opinara sobre su trabajo.