¡Casi lo descalabran! Natanael cano fue agredido con un celular por sus fans en uno de sus conciertos

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.- Tremendo susto se llevó Natanael Cano después de que uno de sus fans lo agredió con un celular y casi le parte la cabeza mientras realizaba su presentación, pero logró esquivar el dispositivo.

Natanael Cano sigue con su gira de conciertos “Tumbao Tour” y sus últimas presentaciones las realizó en las ciudades de Torreón, Chihuahua y Ciudad Juárez, y precisamente en esta última fue donde el cantante fue agredido con un celular.

En un video que se hizo viral en redes se puede ver cuando el cantante está interpretando uno de sus éxitos, cuando de repente se observa que "vuela" un celular directo hacia su cabeza, pero evidentemente los reflejos del joven, de 20 años de edad, son muy buenos y logró esquivarlo.

El profesionalismo del intérprete de los corridos tumbados es tanto que en ningún momento dejó de cantar por un segundo ni tampoco reclamó a su público por lo sucedido, o al menos, eso es lo que se vio en la publicación.

Algunos internautas enfurecieron en redes sociales por la agresión que sufrió el artista y recomendaron a las personas que les desagrade el cantante que no vayan a verlo.

No entiendo porque pagan para oírlo cantar y luego lo agreden"; "No me gusta su música, pero tampoco le aventaría algo, mejor no vayan a verlo"; Bueno, no soy seguidora de este chico, tampoco me gusta su música pero lo que le hicieron es una falta de respeto y si a la gente no les gusta no es para agredirlo!!”, fueron algunos de las reacciones.