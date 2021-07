Natanael Cano: ''En estos tiempos no se ocupa cantar''

Tijuana BC.- Lo bueno es que se sincera, Natanael Cano admite que lo suyo no es la cantada, sino hacer buenas letras, consejo que le da a sus seguidores.

En un live que tuvo en su cuenta de Instagram, el cantante sonorense de 21 años, con esa actitud desenfadada que lo caracteriza, orientó a quienes tienen intenciones de lanzarse al estrellato, lo hagan con el apoyo del auto tune.

“Va para mis fans que cantan, que quieren ser cantantes, que quieren ser famosos, pero que cantan feo, como yo.

Les digo que no ocupan, en estos tiempos no se ocupa cantar, tenemos el auto tune gracias a Dios, ahorita lo que se ocupa y en lo que se tienen que dar a respetar es en escribir, olvídense si cantan feo o no, tenemos auto tune, cálmate a la ve^%$, todos lo usamos a todos lo usamos, entonces gente que quiere ser cantante como yo, pónganse a componer