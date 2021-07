Natanael Cano revela la enfermedad mental que padece

MÉXICO.- Natanael Cano compartió con todos sus seguidores y fans que tuvo que acudir al hospital debido a una enfermedad mental que padece.

A través de sus historias en Instagram, el cantautor de los corridos tumbados publicó que se encontraba con suero intravenoso, además de escribir el siguiente mensaje; “La depresión es una enfermedad con cura y se llaman doctores”.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Debido a la preocupación de sus followers, Natanael subió otro vídeo para agradecer a todos por sus mensajes, “Para los que me preguntan cómo estoy: andamos mejor que nunca. Poco pálido nomás”, escribió el cantante de “Pacas Verdes”, mientras escuchaba una canción de fondo y lucía mejor.



Natanael Cano regala dinero a hermosillenses

Hace unas semanas, el artista sorprendió a todos los sonorenses tras publicar que estaría en algunas colonias de Hermosillo para regalar dinero a quienes más lo necesitan. Y a pesar de recibir varias críticas, Cano confesó que lo hacía para ayudar a otros que no son parte de su familia, pues a su "círculo íntimo" siempre ha obsequiado sus ganancias, según explicó.

"Si voy a ayudar es porque me nace y creo que es el momento, no porque tenga mucho dinero", fue la explicación que dio a través de sus redes sociales. Sin embargo, no se dejo atrapar por comentarios negativos, y Natanael acudió a las colonias bajas para hacer entrega de lo prometido.