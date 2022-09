Natália Subtil revela que Sergio Mayer le ofreció un puesto político

MÉXICO.- Tras los escándalos que han protagonizado Natália Subtil y Sergio Mayer, al emitir una serie de declaraciones por el tema de la manutención de su hija, Mila, quien es la única nieta del exGaribaldi, uno nuevo ha surgido recientemente.

Mientras la modelo brasileña acusa que Sergio Mayer Mori no ha cumplido al pie de letra con sus obligaciones como padre, el exdiputado afirma que es Subtil quien les ha impedido la convivencia con la niña, incluso la acusó de abuso de confianza, pues presuntamente se habría quedado con una de sus camionetas.

Aunque parecía que las aguas se habían calmado un poco, ahora es Subtil quien hizo tremenda revelación sobre su exsuegro y aseguró que Mayer le habría ofrecido un puesto dentro del gobierno mexicano.

En una entrevista que ofreció al conductor Gustavo Adolfo Infante, la también cantante reveló que el actor, quería aprovecharse de la buena relación que tiene con las mujeres y los niños para meterla a la política:

Me quería poner a trabajar en la política, [me dijo]: 'tú te llevas muy bien con las mujeres y con los niños, ¿no quieres ser diputada?'"

Pero, también reconoció que tuvo que rechazar la oferta, pues demás de ser extranjera no tiene ni los conocimientos ni la experiencia para llevar a cabo este importante trabajo:

Primero no soy ni mexicana no puedo trabajar en la política de un país donde no nací. No sé si nacionalizándome se puede, yo creo que no; pero es o te ayudo o estamos en guerra. Eso también me parece muy feo"