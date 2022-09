Sergio Mayer se preocupa por el hijo de Xavier Ortiz

Ciudad de México.- Sergio Mayer expresó su preocupación por el hijo de Xavier Ortiz quien falleció en el 2020, además de que trascendiera que el niño había atentado contra su vida.

Ya que Xavier se había suicidado, Sergio se mostró angustiado con lo que estuviera pasando con el menor, quien vive con Carisa de León, viuda de Ortiz.

La mamá decide qué dice y qué no dice, hablé con ellos hace poco, estuvimos platicando, desconozco este tipo de patrones, no soy psicólogo ni soy terapeuta, y no te podría decir si siguen los patrones, pero es un niño con una capacidad especial, muy grande”