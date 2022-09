Sergio Mayer Mori deja plantada a su hija y Natália Subtil desmiente a su ex suegro

Ciudad de México.- La modelo Natália Subtil apareció en el programa Hoy para responder las declaraciones de su ex suegro y desvelar que Sergio Mayer Mori no visitó a su hija el fin de semana.

Durante la sección 'De qué me hablas' la brasileña fue interrogada por los medios sobre lo que buscaría por la demanda que interpondrá contra el papá de su hija.

Ya estamos empezando la demanda, pero no hay ninguna demanda con los abuelos, es al papá de mi hija […] puedes pedir hasta la cuarta generación, pero el papá puede trabajar también, y creo que en algún momento el gobierno, el juez lo obliga a trabajar […] No, todavía no tengo un (registro), nada”

Dijo la artista aclarando que apenas iniciará el proceso contra su expareja.

¿Vendía notas?

Al ser cuestionada por las declaraciones del político donde la señala de vender notas para obtener dinero y que por eso la corrió de su casa en algún momento, Natália replicó: “No llegué a vivir con él”.

Asimismo, Subtil se refirió a los señalamientos de Mayer Bretón con relación a que en su momento la modelo señaló a Mayer Mori de sufrir adicciones y por ese motivo le habría prohibido ver a su hija.

“Yo creo que él quiere seguir dando más lata al tema, no por el lado de ayudar a las personas, sino por estar en el medio todo el tiempo, pero lo que se exige y lo que pide son los derechos de ella nada más, y creo que es una persona que ya está pasando de en vez de apoyar a las mujeres, como dice que apoya a todas las mujeres, yo creo que debería, no solamente estar de mi lado, pero del lado de las leyes, de lo correcto, de lo que tiene que hacer por ella (su nieta), y no por mí. Lo que estoy exigiendo es por mi hija, porque mi hija es menor y no puede exigir sus derechos”, manifestó.

Sin deudas

Igualmente, la brasileña negó deberle dinero al exGaribaldi por un proyecto que intentaron hacer juntos. “No dio anticipo, el proyecto es mío, no es de él, las canciones son mías, todo lo que hice es mío, él entró básicamente a las tres semanas que yo salí, justamente porque él entró. Era muy conflictivo, nunca hizo nada en el proyecto […] él entró después como a fin de sumar, con contactos, pero en ningún momento él metió dinero”.

De la misma manera, la modelo fue contundente al hablar del presunto dinero que le pidió a la madre de Sergio Mayer Mori para la manutención de su nieta. “Nunca, Bárbara nunca me dio dinero”, recalcó Natália.

Finalmente, al hablar de la relación que actualmente mantiene con el padre de Mila, Subtil reveló que este fin de semana el joven quedó de pasar por su hija, pero nunca llegó.

“Él me la pidió el sábado, pero no fue […] No me interesa hacer ningún tipo de mensaje a él, nada más que pueda cumplir con sus obligaciones, obviamente ahora ya empecé una demanda y la demanda se va a seguir, que pueda entender que es su obligación y es un derecho de ella tener su pensión, y eso espero”, remató.