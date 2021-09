Natalia Jiménez recuerda consejo que Juan Gabriel le dio sobre cantar rancheras

Ciudad de México.- La cantautora española Natalia Jiménez tardó un tiempo en decidirse a cantar rancheras, incluso Juan Gabriel le cuestionaba por qué no había sacado un disco con mariachi, y ya plantada en sus convicciones, este viernes lanza el disco “México de mi corazón II”.

Esta es la segunda parte de su exitoso álbum lanzado en 2019 y que se convirtió en Disco de Oro por sus ventas en México y más de 470 millones de streams. La nueva entrega incluye 15 temas y visuales grabados en pueblos mágicos de Guanajuato.

Este disco es producido por Sergio Lizárraga (Banda MS); decidí meterme un poco más en el regional y elegí a un productor metido de lleno en el género y el disco se ha grabado entre Mazatlán y Guanajuato y músicos de Banda MS, todo el disco está hecho en México”, refirió la cantante en entrevista.

Cuatro temás inéditos de Natalia Jiménez

El disco tiene cuatro de ellos inéditos, dos compuestos por Jiménez, y duetos con Banda MS, Gerardo Ortiz, Ana Bárbara, Joss Favela y Los 2 de la S, todo un referente dentro del regional mexicano.

En cuanto a los visuales, la ex integrante de La Quinta Estación, realizó varias sesiones en los pueblos mágicos de Salvatierra, León, Jalpa de Cánovas, Dolores Hidalgo y Mineral de Pozos, sólo por mencionar algunos.

Para este disco, la cantante también pensó en los vestuarios y quiso resaltar lo elegante que son los trajes de regional y mariachi, por ello confió en Benito Santos para crear 11 vestidos con diferentes cortes, pero teniendo como inspiración a iconos del Cine de Oro como María Félix.

Comparada con Rocío Dúrcal

En cuanto a ser comparada con su compatriota Rocío Dúrcal (finada en 2006), quien hizo una prolífica carrera en México, como cantante de música ranchera y acompañada de mariachi, dijo no molestarle y todo lo contrario, lo considera un honor.

Sobre eso, recordó cuando Juan Gabriel (el cantante tuvo una gran amistad con Dúrcal y apoyó su carrera en México) le cuestionó por qué no estaba cantando con mariachi: “Por ahí de 2015 me preguntó por qué no estaba cantando con mariachi, y me decía “¿Qué haces qué no cantas ya?” la verdad es que me regañó.

“Me dijo que tenía un montón de canciones de su autoría y que me las daba para que yo las interpretara, al final me quedé con eso y hasta que me decidí por fin, salieron estos discos, que al primero le fue de maravilla”, indicó.

De este álbum ya puede escucharse como sencillo “Mi ego”, interpretado a dueto con Joss Favela y cuyo video fue rodado en el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús de León, Guanajuato.

*Fuene: Notistarz