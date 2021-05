¡Van con todo! Banda MS confirma duetos con Thalía y Christian Nodal

TIJUANA, B.C.- Christian Nodal y Thalía grabaron junto a la Banda MS, dos de los duetos que se auguran serán un trancazo musical, así lo aseguró Sergio Lizárraga quien está al frente de la agrupación sinaloense.

El manager, junto a los vocalistas Walo Silva y Alan Ramírez, ofreció una conferencia virtual para dar a conocer detalles de su “MS Tour Positivo” por Estados Unidos.

Pero más allá del regreso paulatino a los escenarios, Lizárraga reconoció que la parte digital fue la que mantuvo el barco a flote, luego de la pausa presencial por la pandemia del Covid 19.

Ahora bien, estas dos colaboraciones tiene emocionada a la MS, pues tras el trabajo con el rapero Snoop Dogg hace un año, a la fecha, literal se dejaron ir como “gorda en tobogán” con los duetos.

“Lo de Christian Nodal se supone que era una sorpresa que teníamos pero él destapó algo (compartió una parte del tema en Instagram), pues un tema creo que va a salir en el disco de él”, sostuvo Ramírez.

Esta canción vendrá, según Lizárraga, en el disco del sonorense, al igual que el tema “Tu boca” con Thalía, el cual será un bonus track del álbum de ella.

“Yo tuve el primer acercamiento (Thalía), fue muy orgánico, que es como me gustan a mí las cosas, no se da como muchos pueden llegar a pensar, no hay una negociación, mucho menos económica, y no hay ninguna negociación a nivel artista, si es más o es menos.

“Básicamente es orgánico, Thalía de alguna forma siente admiración por la banda MS, por lo que viene haciendo y de ahí parte todo, porque de aquí para allá es mutuo también”, indicó Lizárraga.

Por su parte, fue Alan Ramírez quien tuvo el “privilegio” de recibir un mensaje de la ex Timbiriche, donde ella le mostró el gusto por conocerlos, por ahora a través de las redes sociales, pues pronto se grabará el video clip.

La gira “MS Tour Positivo” se debe al nombre de su actual disco acústico, el primero en su carrera que suman ya 16 años de trayectoria.

Para saber…

Tour Positivo es la gira que realizará la MS por EU

14 de mayo inician en Texas

10 de octubre estarán en Chula Vista junto a Natalia Jiménez

18 de febrero 2022 se presentan en el Staples Center

Este viernes 14 estrenan “La casita”

9 millones 742 mil oyentes en Spotify por mes

Su nuevo show tendrá una duración de 2:30 minutos