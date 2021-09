“My Universe” de Coldplay y BTS se posiciona entre las 50 canciones más escuchadas en México

MÉXICO.- Luego de que los fans de Coldplay y de BTS confirmaron que habría una colaboración entre sus artistas favoritos, su canción se convirtió en uno de los estrenos más esperados por todos, ya que las expectativas eran altas.

A poco más de un día de su lanzamiento, “My Universe” logró posicionarse en el número 5 de las 50 canciones más escuchadas en la lista de México en Spotify, lo que supera algunos recientes sencillos como “La Sinvergüenza” de Christian Nodal y la banda MS.

Y es que de momento, en la plataforma ya cuenta con más de 600 mil reproducciones, mientras que arriba de este tema está “Todo de ti” de Rauw Alejandro”, luego “Yonaguni” de Bad Bunny, quien consiguió el Premio Billboard a la música latina.

La colaboración entre Coldplay y BTS forma parte del nuevo álbum de la banda británica, Music of the Spheres, que se lanzó el pasado 15 de septiembre. Además de contar con la canción de “My Universe”, el disco también incluye otros 11 temas como “Higher Power”, “Humankind”, “People of the Pride”, “Coloratura”, entre otros.

Esta sería la primera vez de la banda trabajando con artistas coreanos, ya que entre sus pocas colaboraciones también hay un sencillo con Rihanna con la canción de “Princess of China” y con Beyoncé con “Hymn for the weekend”.

Por su parte, “My Universe” ya alcanzó 22.8 millones de reproducciones en Youtube y 3.9 millones de Me gusta por parte de los usuarios de la plataforma, además de contar con distintos comentarios que aplauden este gran éxito y expresan el cariño que tienen por ambas bandas.