Montserrat Olivier le escribió una carta a Yolanda Andrade ¿La perdonó por su infidelidad con Verónica Castro? 

Montserrat Olivier es una conductora famosa, que en los últimos años se ha mantenido con un perfil bajo, pero en su momento mantuvo un romance con Yolanda Andrade, pero esta relación se vio afectada por una famosa conductora de los 80´s, Verónica Castro.

Esta relación entre Yolanda y Montserrat duró unos diez años, relación que se presumió cada vez que se les preguntaba por ella.

Además, de estar juntas como pareja, realizaron diversos proyectos juntas, entre ellos el exitoso programa “Las hijas de la madre tierra”, pero este romance no terminó tan bien, y esto debido a una tercera persona.

Recientemente Yolanda confesó que había descubierto una carta redactada por la que ahora es una ex pareja, la cual no leyó en ese momento y cuando la descubro y fue una gran sorpresa.

Así, Yolanda Andrade decidió romper el silencio frente a Isabel Lascurain en su canal de YouTube titulado Abre la caja, donde revela que sin querer, descubrió una polémica carta.

“El otro día me encontré una carta, carta que nunca leí hasta hace poco. No me importa que tú tengas esas emociones con esa persona (Verónica Castro), pero yo te quiero decir que te perdono, no te quiero perder por esa inquietud que estás viviendo”, explicó.