Yolanda Andrade reveló que Pati Chapoy es "mentirosa"

CIUDAD DE MÉXICO.- Todo parece indicar que las diferencias entre Laura Zapata y Yolanda andrade no han parado, desde que la conductora le hizo saber a la actriz la llamara "huevona", después de que la hermana de Thalía dijera que los mexicanos eran "huevones".



En esta ocasión Pati Chapoy se vio involucrada en dicho conflicto y es que durante el programa de Ventaneando, los conductores recordaron la "pelea" entre ambas famosas, donde agregaron que Yolanda había dicho que Zapata se "beneficiaba" del dinero de Thalía.



Ante esta situación Pati desató polémica y reveló que en el pasado Andrade y Monserrat Oliver le pidieron dinero a uno de los boxeadores más importantes del país, situación que evidentemente la conductora desmintió.

Evidentemente Yolandra Andrade reaccionó y a través de su cuenta de Twitter respondió y se fue contra Chapoy y tambien con los conductores, a quienes incluso les pidió "pruebas" de lo que estaban hablando.

Cuidado con tu lengua y manita #patychapoy Tú y tu botarga #danielbisoño Me tienen que enseñar esas Pruebas . #yolandaandrade NO le mientan a la Gente ! Te Reto a las Pruebas Mentirosa”, comentó la conductora.





Sin embargo por si fuera poco Julio César Chavez también se unió a esta conversación y reveló que todo era una mentira, porque aseguró que ninguna de las presentadoras le habrían pedido dinero y que seguramente su fuente estaba mal.

Laura Zapata respondió a Yolandra Andrade y desmintió que fuera mantenida



Durante una entrevista en el programa 'Al rojo Vivo' la actriz negó sobre los señalamientos que se han visto en su contra y aseguró que durante muchos años se ha dedicado a trabajar en la televisión para poder salir adelante.

"Que si yo era una mantenida… no sabe la pobre que yo tengo 45 años chambeándole, que no necesito que me mantenga nadie, y que su amiga tenía la obligación de mandar dinero para su abuela, ya que no estaba aquí”.