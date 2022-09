Yolanda Andrade contra Claudia de Icaza por aseverar que se casó 'pacheca' con Vero Castro

Ciudad de México.- La relación entre Yolanda Andrade y Verónica Castro ha dado nuevamente de qué hablar ya que Andrade mostró imágenes con Castro para evidenciar su romance, por lo que surgieron distintas reacciones como la de Claudia de Icaza.

Despues de que la periodista asegurara en su espacio 'Historia en historia' que la relación que tuvieron las artistas había sido productor de sustancias ilícitas o que Yolanda tuvo que haber estado en ese estado para imaginarse con Verónica Castro, por lo que Yolanda no se quedó callada y utilizó sus redes sociales para arremeter contra Claudia.

La Caída de una “Periodista” Que NO Puede Reconocer Su Mentira!!! @dehistoriaenhistoria Al Público NO SE LE MIENTE!!! ¿Dónde están tus Pruebas? (sic)”, inició su reclamo Andrade... “Oye #claudiadeicaza Perjudicas el Trabajo de Credibilidad que todavía tienen tus Colaboradores en Tu programa y de Lupita.! Lupita inmediatamente me buscó y me encontró, Tú ni pío! Solo hablas sin argumentos. Aquí les comparto al #públicoconocedor LAS MENTIRAS DEL ESPECTÁCULO. Saludos Pancha y todos los que sí se la parten Colaborando. #amsterdam (sic)”



Niega boda

Hace tiempo Yolanda Andrade aseguró que se casó con Verónica Castro en Ámsterdam; sin embargo, la primera actriz negó tajantemente este escenario, y desde ahí ha mantenido el silencio, pero un círculo cercano a Vero asegura que entró en una profunda depresión al darse a conocer el presunto romance que vivió con Andrade y decidió alejarse del medio.

Posteriormente, Andrade brindó una entrevista para mantener su dicho. “La verdad la tengo yo. La tengo yo en video, la tengo yo en fotos, la tengo yo en mi alma, la tengo en mi corazón, la tengo en mi cabeza. Yo no soy ninguna mentirosa, yo no he dicho ninguna mentira, ninguna, ni la voy a decir”, explicó sobre dicha relación en ese momento.