"Mis valores no son eso", Gomita critica a influencers que apoyaron al PVEM

CIUDAD DE MÉXICO. – A la ola de críticas hacia los influencers que apoyaron al Partido Verde Ecologista de México en plena veda electoral, se sumó Araceli Ordaz, mejor conocida como “Gomita”, quien aseguró que también recibió una oferta por apoyar al partido, pero la rechazó “porque iba en contra de sus valores”, aseguró.



En entrevista con Hugo Blanquet para “La draga maravilla”, la famosa habló sobre cómo comenzó su trayectoria en las redes sociales, e incluso admitió que ciertas “menciones” la ayudaron a dedicarse exclusivamente a la administración de contenido para redes, llegando a recibir dinero por la publicidad en sus cuentas.



En la entrevista, Ordaz confesó que tuvo la oportunidad de recibir dinero a cambio de invitar a sus más de 2.7 millones de seguidores de Instagram a votar por el Partido Verde Ecologista, pero expresó que decidió declinar a la oferta.



Ojo que yo no me vendí como los artistas que se vendieron en el partido. Y lo recibí, recibí la oferta. Dije: ´No, mis valores no son esos´. Podré estar muy operada y la chi***da, pero no les voy a trasmitir que vayan y voten por un pen****”, expresó la influencer.