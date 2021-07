Mina, ex integrante de AOA, hospitalizada tras intentar quitarse la vida

COREA DEL SUR. – La cantante y actriz surcoreana, Kwon Min-ah, conocida por ser ex integrante del famoso grupo de K-pop “AOA”, fue hospitalizada luego de, supuestamente, intentar tomar su propia vida el jueves (29 de julio). La joven fue encontrada en su departamento con sangrado excesivo, informan los medios coreanos.



De acuerdo con los informes, un amigo de la cantante acudió a su casa preocupado tras no recibir respuesta de Mina, tanto por mensajes como por llamadas telefónicas. Al llegar a su domicilio y encontrarla, la persona llamó a los números de emergencia y de inmediato fue ingresada al hospital.



Se reportó que, a pesar de haber sido sometida a una cirugía de emergencia, las heridas que presentó no ponían en riesgo su vida.



Sólo unas horas antes del incidente, Mina publicó una carta de cuatro páginas, escrita a mano, detallando los escándalos de bullying pasados y disculpándose por sus palabras y acciones. También confesó que había recibido “deseos de muerte” por parte de los haters en redes sociales.



Lamento mucho no haberme responsabilizado por mis palabras. Seguí diciendo que saldría de Instagram y me tomaría un tiempo para reflexionar sobre mí misma. Tenía que volver a darles incomodidad. Pensé mucho. Pero hubo tantos incidentes como el que tuve con Yoo (su ex novio) y con Shin Jimin (ex compañera de AOA a quien acusó por bullying) para mantener la boca cerrada”, compartió la cantante.