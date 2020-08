Kwon Mina, ex AOA, al hospital por posible intento de suicidio

COREA DEL SUR.- Poco después de la alarmante publicación en las redes sociales por parte de la idol coreana, Kwon Mina, donde mostraba autolestiones, tuvo que ser trasladada de emergencia a la sala de urgencias más cercana.

Woori Actors, su agencia, dijo a los medios de comunicación:

Kwon Mina ha sido transportada a la sala de emergencias más cercana. Está viva y actualmente recibe la atención adecuada del hospital. Su vida no corre peligro por el momento. No hay necesidad de preocuparse.

La publicación de la cantante ya ha sido eliminada, sin embargo, el mensaje que escribió junto a las fotografías que subió a la 'Instagram' decía:

"No quiero dejarme llevar por una sensación de injusticia.

Shin Jimin, Han Sung Ho [fundador de FNC Entertainment], Kim Seolhyun, viven bien. Mi mamá, mi hermana y mi familia no podrán decir nada y llorarán sin haber hecho nada malo.



Compensarlos por su daño psicológico. Hazlo generosamente. Después de todo, no te importa nada más que el dinero. Ni siquiera me pagaste correctamente.

Según mi contrato, fui aprendiz ilegal durante ocho años. Nunca tuve un desglose de mi deuda de 3 mil millones de wones (alrededor de $ 2.5 millones), personas irresponsables que nunca tomaron mis llamadas hasta el final. No tienen idea del trato con el que viví durante 11 años.

Esa gente es basura indescriptible. Acorralaron a una persona sana hasta que murió. ¿Lo sabes? Quiero ir a un lugar feliz. Aquí es demasiado difícil. Si muero, no vengas a mi funeral y mancilles el lugar con tus pies sucios. Voy a morir y perseguirlos a todos. No puedo vivir mientras apoyo el mal."