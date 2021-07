Acusan a estrella del k-pop de abuso sexual

COREA DEL SUR.- El rapero chino-canadiense, Kris Wu, quien fuera ex miembro del grupo Exo de k-pop, fue acusado de violación sexual por una de sus fans.

De acuerdo a una publicación del New York Post, el astro de la música pop coreana habría abusado sexualmente de otras mujeres que poco a poco acumularon las denuncias en su contra.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Algunos patrocinadores de Kris decidieron terminar lazos con él, pese a que ha aclamado ser inocente en varias ocasiones.

“QUEDÉ INCONSCIENTE”: PRESUNTA VÍCTIMA

Du Meizhu, de 19 años, relató que Wu, de 30 años, la atrajo a su casa con el pretexto de hacerle una audición donde sus managers estarían presentes.

En dicho evento ocurrió hace dos años, los asistentes de la reunión le insistieron que se quedara un rato a tomar algo más, impidiéndole marcharse de ahí.

Quedé inconsciente al poco rato”, dijo la joven al foro de noticias NetEase. “Cuando desperté de nuevo, estaba en la cama de Wu”.

De acuerdo a la joven, el cantante no usó condón durante la presunta violación. Du dijo que Wu le prometió que conocería a su madre y siguió coqueteándole hasta que terminó la comunicación súbitamente.

Al poco tiempo se enteró de que varias mujeres compartieron una experiencia similar, incluidas dos menores de edad que dijeron tener pruebas.

"Solo conocí a la señorita Du una vez en la reunión de un amigo, no la obligué con alcohol... Nunca he obligado a mujeres a tener relaciones sexuales ni me he involucrado en una violación", escribió Kris Wu en la plataforma Weibo.

Según GlobalTimes, a la joven se le ofrecieron 500 mil yuanes para silenciarla, pero los rechazó.