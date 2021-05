Miley Cyrys ofrecerá concierto virtual para celebrar el “Mes del Orgullo Gay”

CIUDAD DE MÉXICO.- Miley Cyrus sorprendió a sus millones de fanáticos en todo el mundo y reveló que ofrecerá un concierto virtual para celebrar el “Mes del Orgullo Gay”, informó Deadline.

Según el medio, Cyrus anunció que firmó un acuerdo con NBCUniversal Television y la plataforma Peacock, quienes serán los encargados de producir el concierto al que llamarán “Stand By You”.

Se detalló que el espectáculo ya fue filmado en Nashville, Tennessee, y será transmitido exclusivamente por Peacock, el cual tendrá una duración de una hora.

"Stand By You” sería uno de los tres programas especiales que Cyrus habría firmado con las empresas y entre los términos acordados incluye el desarrollo de proyectos potenciales con guión y sin guión para emitir en NBC, Bravo, E! y Peacock.

Miley fue representada por la productora de Miley y de su mamá, Tish Cyrus, llamada Hopetown Entertainment y destacó que ha tenido una relación por varios años con NBC y ha recibido un gran apoyo de su parte.

Esto se siente como una progresión natural y estoy deseando crear contenido que amamos y esperamos que todos los que miran lo hagan también. Estamos comenzando este viaje junto con un especial de Orgullo en Peacock para celebrar un mes que ambos queremos destacar con este evento de concierto”, expresó Miley.



Emocionados de trabajar con Miley Cyrus

En otra declaración, Susan Rovner, de NBCUniversal, que la intérprete de “Wrecking Ball” es la verdadera definición de una superestrella de múltiples guiones y su especial del orgullo gay es la manera perfecta de iniciar esta una asociación.

"Las posibilidades creativas para Miley en nuestro portafolio son literalmente infinitas y estamos ansiosos por colaborar en proyectos asombrosos en todos los géneros con ella, Hopetown Entertainment de Tish Cyrus y Adam Leber para Rebel”, finalizó.

Hasta el momento, se desconoce si “Stand By You” será sólo el nombre que lleve el concierto o sea un tema nuevo de la cantante, y se especula que podría ser una versión de la balada “I'll Stand By You”, de The Pretenders, de 1994.

No sería extraño que Miley realizara el cover, ya que anteriormente ha retomado temas de estrellas similares a la vocalista de The Pretenders, como Debbie Harry y Dolores O'Riordan.