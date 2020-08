Miley Cyrus estrena 'Midnight Sky' y el video es más de lo que los fanáticos esperaban

ESTADOS UNIDOS.- Con un estilo sonido ochentero Miley Cyrus estrena su nuevo video musical titulado ‘Midnight Sky’, el cual fue dirigido por ella misma.

Fue a primera hora de este viernes que la cantante lanzó el single junto con el video en todas las plataformas de música.

Según información de la revista Rolling Stone, el tema y la estética del vídeo están inspirados en "iconos femeninos de la música como Stevie Nicks, Joan Jett y Debbie Harry".

‘Midnight Sky’ es la primera canción de Cyrus desde 2019. Su trabajo más reciente había sido ‘She Is Coming’. En ese momento, la intérprete anunció que el tema sería el primero de tres EPs de seis canciones, que, en conjunto, formarían un nuevo álbum titulado She Is Miley Cyrus.

Ese proyecto no pudo salir adelante ya que Cyrus fue hospitalizada por amigdalitis en octubre de 2019 y posteriormente se sometió a una cirugía vocal.

Aunque no ha publicado nuevos temas en los últimos meses, la cantante ha estado ocupada durante la cuarentena por coronavirus.