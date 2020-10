Miley Cyrus impacta con el cover de "Zombie"

Si buscara cambiar de estilo, la cantante Miley Cyrus podría encontrar su nuevo nicho de lado del rock.

La cantante participó este fin de semana en el "Save our stages fest" en Los Ángeles, California, dentro de la iniciativa para apoyar a los escenarios independientes que se han visto afectados este 2020 por la pandemia por el Covid-19 y que podrían cerrarse.

El festival de tres días contó, además de Cyrus, con la participación de Foo Fighters y Demi Lovato, entre otros, en soporte de la National Independent Venue Association (NIVA).

La participación de Cyrus, que tuvo lugar en el Whiskey a Go Go de Los Ángeles, se volvió tendencia en Twitter sobretodo al interpretar uno de los temas más icónicos de los años 90: "Zombie" de The Cranberries.

Entre los comentarios en redes sociales hay opiniones contrastadas, desde los que le sugieren probar en el lado del rock hasta los que no están del todo convencidos de su versión del tema que cobró vida en manos de la banda irlandesa cuya vocalista fue Dolores O'Riordan.

Acompañada de una banda y con su atuendo rockero en color negro, así como cabello rubio y corto, Cyrus también cantó el tema de 1980 "Boys don't cry" de The Cure.

La NIVA representa a más de 2,800 miembros en 50 estados y Washington D. C.