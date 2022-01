Miley Cyrus coquetea con Pete Davidson y Kim Kardashian se molesta

ESTADOS UNIDOS.- A unos pocos días de haber comenzado el nuevo año, Miley Cyrus se volvió el centro de atención de miles de seguidores y de la prensa internacional luego de haberse ganado una nueva enemiga a quien todos temen.

Se trata de Kim Kardashian, quien recientemente dejó de seguirla en redes sociales justamentene poco después de que la intérprete de "The Climb" se presentara junto a Pete Davidson en "The Tonight Show" para anunciar el especial de Fin de año que se llevó a cabo en Miami.

La noticia comenzó a circular con más fuerza por la cuenta de @mileyedition, donde sus fanáticos intentan publicar todo tipo de actualizaciones sobre Cyrus, por lo que no quisieron ignorar que la ex esposa de Kanye West le dio 'unfollow' de Instagram.

Cabe recordar que tanto Miley Cyrus como Pete Davison protagonizaron un momento bastante íntimo durante su participación en el programa conducido por Jimmy Fallon, pues las celebridades estaban anunciando el especial navideño cuando la también actriz comenzó a cantar "It Should Have Been Me" de Yvonne Fair.

Pete Davidson, ¿cómo me vas a hacer esto? / Debería haber sido yo / En ese Lamborghini saliendo de ese bonito restaurante. Quiero ver una película en Staten Island / Debería haber sido yo'”, entonó en televisión.

La letra se modificó un poco para hacer referencia a la fecha en la que Davidson llevó a Kim Kardashian a una visita por la costa oeste, además de la ocasión en que las cámaras captaron a la pareja cenando en el restaurante Giorgio Baldi, para luego huir de la prensa en el SUV Lamborghini negro de la socialité.

Mientras el comediante comenzaba el 2022 en el especial junto a Miley Cyrus, su posible novia estaba en su mansión en Los Ángeles en compañía de sus hijos.

Sin embargo, actualmente la feliz pareja están disfrutrando de unas románticas e increíbles vacaciones en las Bahamas.