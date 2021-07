Mila Kunis se arrepiente de frustrar viaje al espacio de Ashton

ESTADOS UNIDOS.- Hace un par de semanas, el actor Ashton Kutcher confesó que no viajó al espacio, a pesar de tener su boleto desde 2012, porque a su esposa, Mila Kunis, “no le parecía una idea muy inteligente”.

La actriz Mila Kunis ha reconocido ahora que quizá fue demasiado alarmista cuando reprochó a su marido sus intenciones de emprender la aventura cuando este ya era papá de dos hijos.

Kunis admitió que probablemente se equivocó al desilusionar a Ashton de cumplir su sueño de viajar al espacio exterior, proyecto que se habría materializado este mismo año.

Durante una entrevista para People, la protagonista de "Friends whit benefits" y madre de dos pequeños Wyatt (6) y Dimitri (4), hijos del también actor Ashton Kutcher, admitió que quizá fue demasiado alarmista al tachar de "irresponsable" la aventura en la que quería embarcarse el artista (un viaje que se habría materializado este mismo año) habida cuenta de su condición de papá.

"Lo sé, solo de pensarlo me pongo furiosa", dijo Mila tras ser preguntada si se arrepentía de haber presionado a su esposo para que rechazara semejante oportunidad.

"Cuando comenzó nuestra relación hace nueve años, él me dijo: 'Tengo un billete para irme al espacio'. Y yo le contesté que me parecía genial y le dije que se divirtiera. Pero claro, pasaron los años, tuvimos a nuestro primer bebé y las cosas cambiaron. Le dije que era irresponsable, que como padre no podía hacer eso", añadió Kunis.