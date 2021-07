Ashton Kutcher y Mila Kunis confiesan sus "extraños hábitos de higiene familiares"

LOS ÁNGELES, California. – Ashton Kutcher y Mila Kunis se han convertido en una de las parejas mejor consolidadas del medio artístico, y, a pesar de mantenerse fuera del ojo público, recientemente se han mostrado más “abiertos” sobre su vida personal.



Sobre su vida familiar, los actores revelaron sus “peculiares” hábitos de higiene con sus hijos, Wyatt Isabelle, de 6 años, y Dimitri Portwood, de 4, pues confesaron que sólo los asean cuando están “visiblemente sucios” y no siempre con jabón, comentaron.

Esto lo dieron a conocer durante su reciente participación en el podcast de Dax Shepard y Monica Padman, “Armchair Expert”, pues el conductor explicó su “discusión” con Padman de que ella “no debería lavarse el cuerpo con jabón”.



Las declaraciones de Ashton y Mila



Luego de que Shepard le explicada a Padman que usar jabón todos los días “elimina los aceites naturales del cuerpo”, Ashton y Mila estuvieron de acuerdo, señalado que sólo lavan “lo fundamental” todos los días.



No me lavo el cuerpo con jabón todos los días. Pero lavo mis partes íntimas, senos y plantas, también lavo mi cara dos veces al día”, por otro lado, su esposo mencionó: “Me lavo las axilas y la entrepierna todos los días, y nada más. Conseguí una barra de Lever 2000 que siempre cumple, también arrojo un poco de agua en mi cara después de un entrenamiento para sacar todas las sales. Nada más”, aseguró el actor.



Padman, al mostrarse “sorprendida” por los hábitos de la pareja, los cuestionó sobre cómo o quién les había enseñado a no bañarse.



“No tenía agua caliente cuando era niña, así que de todos modos no me duché mucho. Cuando tuve hijos tampoco los lavaba todos los días. Nunca fui esa madre que bañaba a mis recién nacidos”, compartió Kunis. Por su parte, Kutcher agregó: “Ahora, aquí está la cosa: Si puedes ver la suciedad en ellos, hay que bañarlos. De lo contrario, no tiene sentido”, aseguró.