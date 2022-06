Miembros de Nunca Jamás revelan cómo fue convivir con Nodal mientras estuvo en Sonora

MÉXICO.- Hace unas semanas Christian Nodal lanzó el tema “Girasol” dedicado a J Balvin con quien sostuvo una intensa pelea en redes sociales luego de que el colombiano comparara el cambio de look del sonorense con el suyo.

La canción fue escrita en un género nuevo para Nodal y en la imagen promocional el cantante apareció luciendo una camiseta del grupo de rock sonorense Nunca Jamás por lo que se pensó que se trataba de una colaboración.

Sin embargo, los miembros de la agrupación revelaron que no tienen nada que ver con el polémico tema, aunque no dudaron en defender a capa y espada al intérprete de “Botella tras botella”.

En una entrevista para el canal de YouTube Furia Nocturna Noticias, los músicos aclararon que no tuvieron nada que ver en la creación de “Girasol”; sin embargo, sí pudieron convivir varias horas con el cantante durante su estancia en Hermosillo.

Los integrantes de Nunca Jamás relataron a Abraham Mojica y Guillermo Segura, conductores de la emisión, que cuando Nodal llegó a Sonora los contactó para pedirles recomendaciones de un buen tatuador, pues quería hacerse unos nuevos diseños.

Al siguiente día, ya íbamos para Obregón y nos habla (Nodal) y nos dice: ‘ey me pueden conseguir ahí ustedes que conocen aquí… no me pueden recomendar a alguien que me quiero poner un percing, y me quiero tatuar, me quiero hacer un tatuaje’ y ya buscamos ahí a la gente y lo contactamos con la raza…fuimos a acompañarlo”, contó Pedro Verdez.