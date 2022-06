Christian Nodal aparecer en la portada de Rolling Stone

Mèxico.- Christian Nodal sigue haciendo historia en la música, al ser el primer artista de regional mexicano en aparecer en la portada de la revista Rolling Stone en su edición en español y hablar sobre los problemas que enfrentó mucho antes de ser famoso.

El cantante de "Botella tras botella" ofreció una extensa entrevista en la cual habló de uno de los temas medulares en su vida, su familia y en especial los problemas de salud que enfrenta su mamá, quien por muchos años sufrió epilepsia, y su padre llevaba a cuestas la responsabilidad de toda su familia.

No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso, creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó: '¡Christian! ¡Chamaco pendejo!'", refirió en la charla con la revista.