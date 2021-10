Michelle Vieth: Kim Kardashian la consejó cuando se filtró su video íntimo

MÉXICO.- La famosa asctriz Michelle Vieth, recordada por su participación en telenovelas como Soñadoras y Amigas y Rivales, se ha enfrentado en distintas ocasiones a polémicas. Una de las más escándalosas ocurrió cuando se filtró un video íntimo suyo en 2003.

La actriz se casó con Héctor Soberón en el 2002, a quien conoció cuando trabajaron juntos en la telenovela Mi Pequeña Traviesa. Inició su noviazgo con él cuando tenía tan solo 16 años y finalmente se divorciaron en el 2003, después de un año de matrimonio.

Luego de que anunciaran su ruptura, se viralizó el video íntimo de la actriz sin que se supiera su procedencia. Lo que más causó revuelo luego de la filtración de la cinta fue que el exesposo de la Vieth aseguró que ella le fue infiel, ya que el hombre del video no era él.

En una cápsula llamada "Michelle Vieth, el día que PERDÍ mi INTIMIDAD", Mara Patricia Castañeda entrevistó a la actriz a quien tuvo como invitada en su canal de YouTube, En Casa de Mara. Vieth recordó este escándalo y se sinceró sobre cómo fue la experiencia que vivió hace años. Señaló que en ese tiempo las autoridades del país no pudieron ayudarla pues los delitos vinculados con contenido en Internet no estaban regulados.

Una revelación de la actriz que hasta ahora se deconocía fue que tuvo la oportunidad de hablar sobre su experiencia con Kim Kardashian, quien también vivió la filtración de su video íntimo años antes.

Me tocó engfrentar algo que si bien ya se había enfrentado en Estados Unidos [...] se toma de forma diferente. Y hablo de casos exclusivos, de Paris Hilton y Kim Kardashian, a quien tuve la oportunidad gracias a Cuídate de la Cámara de conocer y de platicar con ella. Yo le llegué a preguntar a ella qué había sentido […] me dijo 'ha sido lo peor que me ha pasado'.

En seguida agregó que fue la famosa empresaria quien reflexionó con ella sobre el hueco legal que en ese entonces existía tanto en Estados Unidos como en México en relación con internet.

Era menor de edad

En otrso temas, la actriz habló de que su caso fue particularmente delicado ya que el video que se filtró era una cinta editada, hecha con fragmentos de dos videos diferentes y que en uno de ellos era menor de edad. Se declaró particularmente dolida por la traición que vivió por parte de quien poseía dicho material.

"En la parte donde yo salgo con un topcito y unos calzoncitos blancos, esos calzones eran los que yo usaba en Mi Pequeña Traviesa lo que demuestra que yo era menor de edad. Entonces, qué triste, porque cuando tú te enamoras de alguien, tan joven, de una persona que tiene 16 años más que tú... pues nunca esperas que te traicionen de una forma tan ruin y tan vil".

Sobre esto, añadió que no siente que la relación que tuvo en su adolescencia fuera un delito grave, sino que se trató tan solo de una traición que sufrió por parte de alguien en quien confiaba. "Yo no era una niña de 6, 7 años. Tampoco fui una mujer a la que mataron para hacer un video. Simplemente estaba haciendo el amor con la persona con la que finalmente me casé. Eso que hicimos en ese momento estaba reservado para nuestra intimidad", aseguró.

Concluyó que no es una experiencia que haya superado sino más bien algo con lo que ha aprendido a vivir y agradeció que actualmente se busque crear un espacio legal que regule casos como el suyo.