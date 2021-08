Michelle Vieth y Silverio Rocchi terminaron su relación, aseguran

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de especularse que Michelle Vieth y Silverio Rocchi habían iniciado una relación y posteriormente ellos prácticamente lo confirmaran ante los medios, Alex Kaffie reveló que el noviazgo no funcionó y “tronaron”.

En su columna Sin Linsonja, Kaffie detalló que a pesar d que el noviazgo se consideraba sólido y Michelle estuviera muy entusiasmada con el exfutbolista, la pareja decidió cortar por lo sano y seguir sus caminos por separado.

Ella estaba muy ilusionada respecto a que su noviazgo se hiciera sólido, sin embargo él le dio el «cortón». Sí, Michelle Vieth recibió el ‘no eres tú, soy yo’ por parte del exfutbolista Silverio Rocchi”, escribió el experto en espectáculos.

Michelle y Silverio se conocieron durante el concurso de baile del matutino “Hoy”, de Televisa, “Las Estrellas Bailan en Hoy”, donde fueron pareja de baile durante varias semanas.

Tras las horas de ensayo y compartir casi todo el día juntos, habría surgido la llama del amor entre ellos y, a pesar que se especulaba que tenían una relación, la pareja no había dicho nada sino hasta a finales de junio, ya que se decía que Rocchi estaba casado.



MICHELLE VIETH Y SILVERIO ROCCHI ACLARAN RUMORES

La pareja aclaró los rumores que surgieron al respecto sobre su estado sentimental, principalmente el del deportista, quien aseguró que era divorciado al igual que Michelle, y aceptó que hace más de un año tuvo un “amorío” con una mujer con la que tuvo un hijo, pero jamás se casaron.

“Yo soy divorciado hace 5 años, y hace un año tuve una relación en la cual resultó embarazada, y llegó esta… yo le llamó una bendición, porque un hijo es una bendición. No fue un momento fácil en mi vida porque ¡ay!, en pandemia, los dos hombros, yo venía de recuperarme cuando me entero, pero como hombre, como padre, me hago responsable”, dijo.

Mientras que Michelle aseguró que desde un principio, ambos dijeron que eran solteros y sin compromisos, pero al cuestionarlos sobre si tenían un romance, no concretaron su respuesta y sólo sonrieron, pero dejaron entrever que sí.

Galilea Montijo insistió y le preguntó a la pareja si eran amigos con derecho y la actriz contestó: “No, todavía no… todavía no, poco a poco”.