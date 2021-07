Carmen Salinas enfureció cuando le preguntaron por Alex Kaffie

CIUDAD DE MÉXICO.- La primera actriz, Carmen Salinas, sorprendió a sus seguidores al declarar que no quiere saber nada de Alex Kaffie y asegurar que ni siquiera lo conoce.

Luego de que Alex Kaffie publicara en una de sus columnas que Carmen Salinas había sido la culpable de que Carlos Eduardo Rico había sido despedido de una obra de teatro por tener diferencias con él y darle a escoger al productor que escogiera entre ella o el comediante, la actriz no quiso ni escuchar su nombre.

En una entrevista que la exproductora de “Aventurera” le otorgara a los medios de comunicación, Salinas enfureció cuando le preguntaron por Alex Kaffie y pidió que no le hablaran de él.

¿Quién es Kaffie? Yo no tengo nada qué hablar de él. Yo hace mucho que no lo veo. Y hay dos gentes que desafortunadamente nunca quisieron tener un respeto conmigo y yo tampoco tengo porqué tenerlo por ellos”, dijo.

Al insistirle que diera su opinión por lo publicado por el comentarista, Carmen Salinas fue clara en decir que no tiene nada qué hablar de Kaffie, ya que no había hecho la conferencia para hablar de personas que no conoce.

“No, no, yo vine a hablar de otra cosa, no de ese señor que me metió… yo ni sé quién es”, destacó.

La actriz, de 81 años de edad, le hizo ver a los reporteros que a quien deben de reclamarle y pedirle una explicación del porqué despidió a Carlos Eduardo Rico de la obra, es al productor y no a ella, ya que él es el jefe y puede correr a quien le de la gana.



¿QUÉ PASÓ ENTRE ALEX KAFFIE Y CAMEN SALINAS?

La semana pasada, Alex Kaffie publicó en su columna Sin Lisonja, que el comediante Carlos Eduardo Rico había sido despedido de la obra “¡Y que nos coge… la pandemia! Como anillo al dedo”, por culpa de Carmen Salinas y el mismo productor había sido quien andaba diciendo tal declaración.

“El productor de la obra anda contando que la salida de Carlos Eduardo Rico se debió a ‘cuestiones de presupuesto’, pero la realidad es que la primera actriz le exigió correrlo: ‘O él o yo, tú decides carnal’”, escribió Kaffie.

Pero el pasado lunes, el colaborador del matutino “Sale el Sol” comentó que Carlos Eduardo Rico se había comunicado con él y le dijo que nunca ha tenido ningún problema con Carmelita Salinas, ya que ella sólo le había dado amor de madre.

Pero sí aceptó que Enrique Gou lo había despedido y le debía el pago de siete funciones.