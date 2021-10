El día que Héctor Soberón quería golpear a Juan José Origel

LOS ÁNGELES, California.- Juan José Origel reveló que en una ocasión, Héctor Soberón intentó golpearlo, pero no alcanzó a hacerlo.

En el programa “Tu Night con Omar Chamarro”, el periodista de espectáculos confesó que la única persona famosa que lo ha querido golpear por realizar alguna revelación o hacer un comentario de su vida es el actor Héctor Soberón.

Durante una sección de preguntas y respuestas por parte de Chaparro a “Pepillo”, el anfitrión le preguntó a su invitado que si era verdad que Héctor Soberón lo había querido golpear por comentar el video sexual que había protagonizado hace casi 20 años, con su pareja de ese entonces, Michelle Vieth, por lo que tuvo que responder con la verdad.

Sí, pero no fue por ese video, no, no, no. Fue antes de lo del video, creo. Fue porque era lo de un desfile de Televisa y cada conductor traía su carro alegórico… no me alcanzó a pegar. Nadie me ha golpeado, ninguno me ha golpeado”, externó.