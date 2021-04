Amenazan a Héctor Soberón con imputarle la paternidad de supuesto hijo

Ciudad de México.- Héctor Soberón se encuentra envuelto en tremendo lío legal luego de no presentarse en el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México para la toma de muestras biológicas que serviría para el desahogo de la prueba pericial en genética y demostrar si es o no el padre del hijo de Brigitte Karen Rivera Viruega, quien demandó al actor desde el 2016 alegando su presunta paternidad de un niño de 10 años.

De acuerdo con Víctor Carrillo, abogado de la madre del niño, al actor se le interpondrá el recurso de paternidad por presunción ante su desacato. “La perito del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal tiene que hacer un reporte en el que le informe al juez el motivo por el que no se pudo llevar a cabo el desahogo de la prueba”, dijo el representante legal en entrevista para el programa ‘De primera mano’.

“Vamos a presentar un escrito en el que solicitemos que se aperciba al señor Héctor Soberón para que, en caso de no presentarse por cuarta ocasión, ya no se le multe, ya se le aperciba con pasar a sentencia del expediente dictando una paternidad por presunción”, aseguró el abogado de Karen Brigitte.

De la misma manera, Víctor Carrillo destacó que Soberón tiene una multa de mil dólares que no ha pagado, además de que empleará los recursos necesarios para seguir alargando el proceso y no hacerse la prueba. “Ya llevamos 5 años de juicio en los que el señor no se para a hacerse la prueba”.

En contraparte, Héctor Soberón manifestó en entrevista para la misma emisión televisiva que “no hay manera” de que imputen la paternidad del niño. “No me interesa, para eso está el abogado, hay un niño que tiene un acta de nacimiento certificada por dos papás, no hay manera de que quieran imputármelo […] Yo no voy a estar disponible a los caprichos de una mujer que quiere hacer que vaya a cada ratito”, manifestó tajante.

“Hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, dice que la paternidad es completamente revocable, entonces suponiendo sin conceder como hablan los abogados, no tengo ninguna obligación moral, económica, nada hacia el menor […] Aquí solamente es saber el origen biológico, entonces no hay nada que a mí me ate hacia dicha persona”, agregó,

Finalmente, el artista destacó que en este caso “hay muchas mentiras”, por lo que dejará que el tribunal sea quien dé solución al proceso. “Que las autoridades competentes den la solución porque esto no es un problema mediático”.