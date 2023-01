Michelle Rodríguez posa con poca ropa para revista y desata comentarios

Ciudad de México.- La actriz mexicana Michelle Rodríguez está dando de qué hablar luego de ser la portada de la revista Marie Claire.

En ella puede verse a la también cantante posar de manera sensual y con poca ropa, lo que ha desatado cientos de comentarios.

Rodríguez es una de las actrices mexicanas que se ha dedicado a romper estereotipos en la moda y televisión, después de lograr gran reconocimiento en el medio artístico por su participación en ‘40 y 20’, serie en la que ha causado furor gracias a su carisma y buen humor.

En la sesión de fotos, Michelle dejó al descubierto su lado más sensual para reforzar la idea de que las mujeres pueden usar lo que quieran sin importar su talla o cualquier otra característica física.

Michelle posó con un sexy atuendo compuesto por una falda obscura y un brasier negro brillante, el cual además de aportarle un toque erótico a la composición, hace que el cabello de la artista luzca en todo su esplendor.

A pesar de que la exintegrante del programa ‘Me Caigo de Risa’ provocó un sinfín de comentarios a favor por esta acción, entre ellos el apoyo de muchos de sus compañeros del medio artístico, cabe señalar que otros internautas no dudaron en pronunciarse en contra.

Como mujer es, hermosa, segura, carismática. Pero y ¿la salud?”, “¿Inspira?.. Bueno ella porque es actriz, y será su trabajo, pero una gordita normal y corriente obviamente no creo”, “Omg NO! Bad image (¡Dios mío, NO! Mala imagen)”, “entonces ahora hay que normalizar la obesidad, para no ofender???”, son algunos de los comentarios que muestran su descontento por esta acción.