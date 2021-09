Aislinn Derbez, Regina Blandón y Michelle Rodríguez se burlan de canción de Aleks Syntek

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la ola de memes que recibió Aleks Syntek por revelar que escribió la famosa canción promocional de una marca de salsa de tomate, Aislinn Derbez, Regina Blandón y Michelle Rodríguez se unieron a las burlas en el último día de grabación para una de ellas.

Desde hace unas semanas, las actrices mexicanas han compartido imágenes de los sets de grabación de una película donde trabajarán juntas. Aunque no han dado detalles sobre la producción, si revelaron que el rodaje se llevó a cabo en España.

En medio del rodaje de las últimas escenas de Regina Blandón en el proyecto, tanto ella como la hija de Eugenio Derbez y la comediante se divirtieron un poco cantando la canción de la salsa de tomate que escribió el músico yucateco, quien hace un par de días se convirtió en tendencia por acreditarse su autoría.

Aislinn Derbez y Michelle Rodríguez se encontraban dentro de un auto estacionado cuando se asomó por la ventana Regina Blandón. Después platicar un rato, la exesposa de Mauricio Ochmann comentó sarcásticamente que se sentía triste y pidió que hicieran algo para cambiar su estado de humor,

“Chicas, estoy un poco triste, me gustaría que alegraran mi día, por favor”, dijo Derbez desde sus historias de Instagram. “No estés triste nunca”, le respondió Michelle Rodríguez mientras que Blandón comenzó la cuenta regresiva: “Cinco, seis, siete y... ponle lo divertido... ¿cómo iba?”.

Entre risas, la actriz de La familia P. Luche y la protagonista de 40 y 20 interpretaron felizmente la famosa melodía que se adjudicó Aleks Syntek mientras que Aislinn Derbez las veía desconcertada porque sus amigas conocían toda la letra de la canción.



Regina Blandón fue quien no podía sacar la canción de su mente, pues durante todo el miércoles compartió con sus seguidores de Instagram su interpretación con diferentes filtros que encontró en la aplicación. Incluso, uno de sus amigos la acusó porque ya no podía olvidar el jingle gracias a ella.

Fue hace un par de días cuando Raúl Alejandro Escajadillo Peña, mejor conocido como Aleks Syntek, se volvió viral en TikTok por subir un video donde dio a conocer que el era el autor de la canción promocional.



Aunque la intención original del interprete de "Te soñé" era remitir a la nostalgia, terminó provocando que los internautas se sintieran incómodos y crearan memes sobre ello.

Con el avance de las horas, las mexicanas fueron sorprendidas por un espectacular atardecer en un paisaje natural de España. Aislinn aprovechó el carisma característico de Regina y Michelle para seguir con sus peticiones.



Por otro lado, la actriz de "A la mala" le confesó a Michelle Rodríguez y a sus casi 12 millones de seguidores que tiene en la red social que suele sentir paranoia al trabajar con personas españolas por su característico acento.

“¿Sabes qué me pasa cuando trabajo con españoles?, me da como mucha paranoia porque siento que todo el mundo me están hablando todo el tiempo, a todas horas, así como ´¿a dónde vaís?´”, dijo en sus historias.